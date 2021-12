GdF di Palermo scopre maxi-deposito di merce illegale nascosto sotto un condominio

Advertising

carbonaro_il : Patronaggio archivia inchiesta sullo speronaggio della nave GdF da parte della Rakete, cittadina onoraria di Palerm… - RealRadioLondra : Salvare le vite dei migranti è un dovere, speronare e potenzialmente affondare una motovedetta della GdF un optiona… - palermo24h : Gdf Enna scopre 304 “furbetti” dei buoni spesa - GDF : #GDF #Palermo devolve ad Istituti ecclesiastici numerose Stelle di sequestrate ad un venditore ambulante sprovvisto… - VAngeloAnonimo : Ma chi sono i veri nemici che dobbiamo amare? GDF PALERMO, OPERAZIONE “RELAX”, MALTRATTAMENTI E TORTURE AI DANNI D… -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Palermo

Nei giorni scorsi, nell'ambito dell'intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale diin prossimità delle Festività, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo un'officina metallurgica abusiva che ...... un soggetto di nazionalità cinese - già gravato, peraltro, da reati specifici in materia di contraffazione e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore di- ...La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato oltre 30 Kg di cocaina trovata sulla spiaggia di Randello, nel comune di Ragusa, in un borsone impermeabile con dentro 27 panetti. Dalla partita ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nei giorni scorsi, nel corso di servizi di controllo volti a verificare il corretto adempimento della normativa sul super green pass, in materia di Cov ...