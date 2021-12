Esplosione in un garage, Giovanni muore a 27 anni: grave l'amico. Stavano riparando l'auto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tragedia a Carpi dove un ragazzo di 27 anni, Giovanni Bozzolo , è morto a seguito di un'Esplosione dovuta ad un incendio in un garage. Il giovane insegnava in un liceo del comune modenese ed era ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tragedia a Carpi dove un ragazzo di 27Bozzolo , è morto a seguito di un'dovuta ad un incendio in un. Il giovane insegnava in un liceo del comune modenese ed era ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione in un garage a Carpi, un morto e un ferito grave . La vittima è un giovane che stava lavorando su un'aut… - Corriere : Carpi, esplosione in un garage: muore insegnante di 27 anni, ferito un amico - fattoquotidiano : Carpi, esplosione in un garage: un morto e un ferito grave. La vittima aveva 27 anni - leggoit : #esplosione in un garage, Giovanni muore a 27 anni: grave l'amico. Stavano riparando l'auto - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Carpi, esplosione in un garage: muore insegnante di 27 anni, ferito un amico -