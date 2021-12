Don’t Look Up, il successo del film con un cast stellare (Di venerdì 24 dicembre 2021) : Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep per citarne alcuni Don’t Look Up è il nuovo film scritto e diretto da Adam McKay con un cast di star eccezionale: Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep per citarne alcuni. Il film, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico. La pellicola racconta di come un studentessa di astronomia Kate Dibiasky sia riuscita a scoprire l’esistenza di una cometa non ancora identificata. Il suo professore, Randall Mindy, calcola che la traiettoria dell’asteroide coinvolge la Terra e che un impatto avverrà in circa sei mesi. I due, insieme all’amico e studioso Teddy Oglethorpe, si recano subito alla Casa Bianca ma la presidente degli Stati Uniti Janie Orlean non sembra propensa a occuparsene. ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) : Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep per citarne alcuniUp è il nuovoscritto e diretto da Adam McKay con undi star eccezionale: Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep per citarne alcuni. Il, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico. La pellicola racconta di come un studentessa di astronomia Kate Dibiasky sia riuscita a scoprire l’esistenza di una cometa non ancora identificata. Il suo professore, Randall Mindy, calcola che la traiettoria dell’asteroide coinvolge la Terra e che un impatto avverrà in circa sei mesi. I due, insieme all’amico e studioso Teddy Oglethorpe, si recano subito alla Casa Bianca ma la presidente degli Stati Uniti Janie Orlean non sembra propensa a occuparsene. ...

