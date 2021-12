**Covid: discoteche chiuse, sui social è rivolta** (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – La decisione del governo di richiudere le discoteche alla luce del rialzo dei casi di Covid, dovuto al diffondersi della variante Omicron, ha scatenato roventi proteste sui social. Gli utenti esprimono in massa il loro netto dissenso, con decine di post in cui manifestano di non gradire la misura stabilita dall’esecutivo. “Ma quindi discoteche chiuse? Eppure Speranza, Draghi e compagnia avevano detto che col greenpass e i vaccini non ci sarebbero state più chiusure. Chi glielo dice ai gestori delle discoteche che continueranno a perdere soldi? I prossimi che chiuderanno saranno cinema e ristoranti”, twitta un utente. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – La decisione del governo di richiudere lealla luce del rialzo dei casi di Covid, dovuto al diffondersi della variante Omicron, ha scatenato roventi proteste sui. Gli utenti esprimono in massa il loro netto dissenso, con decine di post in cui manifestano di non gradire la misura stabilita dall’esecutivo. “Ma quindi? Eppure Speranza, Draghi e compagnia avevano detto che col greenpass e i vaccini non ci sarebbero state più chiusure. Chi glielo dice ai gestori delleche continueranno a perdere soldi? I prossimi che chiuderanno saranno cinema e ristoranti”, twitta un utente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Discoteche e sale da ballo chiuse fino al 31 gennaio. Decisione presa all’unanimità in Cdm” - repubblica : Covid, il decreto: fino a 31/01 chiuse sale da ballo e discoteche. Slitta obbligo di vaccino nella PA - repubblica : Covid, la stretta di Natale: Ffp2 per cinema e bus. Chiuse le discoteche - TV7Benevento : **Covid: discoteche chiuse, sui social è rivolta**... - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Stop a feste in piazza e discoteche. No ai popcorn al cinema @lefrasidiosho per #iltempodioshø -