Covid, con i vaccini calano le terapie intensive: il confronto 2020-2021. I DATI (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nel 2020 a dicembre la media giornaliera dei ricoverati in rianimazione era a quota 2.624, mentre quest’anno si è più che dimezzata. Merito anche dell’intensificarsi della campagna di immunizzazione, iniziata proprio alla fine dello scorso anno. Il bollettino del 24 dicembre registra 50.599 i nuovi contagi, rilevati su 929.775 tamponi (positivi 5,4%), nuovo record per entrambi i valori Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nela dicembre la media giornaliera dei ricoverati in rianimazione era a quota 2.624, mentre quest’anno si è più che dimezzata. Merito anche dell’intensificarsi della campagna di immunizzazione, iniziata proprio alla fine dello scorso anno. Il bollettino del 24 dicembre registra 50.599 i nuovi contagi, rilevati su 929.775 tamponi (positivi 5,4%), nuovo record per entrambi i valori

