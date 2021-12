Claudio Lippi | la seconda vita dopo il dolore | “Non me lo meritavo”

Leggi su topicnews

(Di venerdì 24 dicembre 2021), lail: “Non me lo”. Il celebre showman ha di recente riannodato i fili della sua turbolentaprivata Nella sua lunghissima carriera si è misurato in quasi tutte le discipline dello spettacolo riscuotendo un successo di critica e di pubblico non indifferente. Stiamo parlando di, settantasei anni, milanese doc, unaintera trascorsa davanti alle telecamere. Dai suoi esordi come cantante e interprete di operette di successo come No, no, Nanette recitando a fianco di una giovane e talentuosa cantante molto popolare in quegli anni, Elisabetta Viviani,è poi passato alla conduzione televisiva. ...