Civitavecchia | Vigilia di Natale di paura in via Castagnola | fuga di gas fa evacuare i residenti

(Di venerdì 24 dicembre 2021)– Questa mattina i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, dalle 7 e 50 sono intervenuti in viazona San Liborio aper unadi gas. Arrivati sul posto i Vvf, con l’ausilio della strumentazione hanno constatato il volume di gas e deciso di fareimmediatamente gli stabili in indirizzo al civico 4 e 6. Sul posto è arrivato anche il nucleo NBCR per verifiche più mirate e il personale Italgas. I Vigili del fuoco insieme alla polizia stanno accompagnando ia prendere generi di prima necessità negli appartamenti coinvolti. Sul posto anche il Sindaco. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca ...

Ultime Notizie dalla rete : Civitavecchia Vigilia

Il Faro Online

