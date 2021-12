Variante Omicron | Scozia chiude discoteche | in Gb aperte solo in Inghilterra

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Di fronte ai rischi delladel covid, laannuncia la chiusura di night club eper almeno tre settimane a partire dal 27 dicembre. I locali potranno rimanere apertise i clienti rimarranno seduti ai tavoli, rispettando il distanziamento di un metro. Questo significa, sottolinea la Bbc, che dopo Natale, nel Regno Unito, i nightclub rimarranno per ora apertiin. Galles e Irlanda del Nord hanno già annunciato la loro chiusura dal 26 dicembre. Boris Johnson ha intanto invitato i britannici a prendere “precauzioni extra” per proteggere sé stessi e i propri cari contro il covid in occasione di Natale. Intervistato dal Sun, il premier britannico ha esortato tutti a indossare la mascherina quando necessario, tenere le ...

Advertising

ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - RobertoBurioni : La variante Alfa (inglese) è un virus diverso dall'originale. Delta è un virus diverso da Alfa. Omicron è diverso… - Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: L'arrivo della variante #Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia. Domani si terrà una ca… - SanMasso2 : RT @RadioGenova: Sudafrica, cittadini terrorizzati dalla variante Omicron. Johannesburg 22/12/21. - ErmeteTrism77 : RT @RadioGenova: Sudafrica, cittadini terrorizzati dalla variante Omicron. Johannesburg 22/12/21. -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Sul fronte della, sono arrivate alcune notizie positive: AstraZeneca ha dichiarato che un ciclo di tre dosi del suo vaccino è efficace contro la nuovadel coronavirus ...Le prime indicazioni che arrivano dalla cabina di regia sulle restrizioni per arginare lafanno sorridere i tifosi. Viene previsto infatti l'obbligo di mascherina FFP2, anche all'aperto e anche in zona bianca, per assistere agli eventi sportivi, partite di campionato ...Si è conclusa prima delle 13 di giovedì 23 dicembre la riunione della cabina di regia a palazzo Chigi per fare il punto sulle ...(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. La giornata è priva di spunti significativi, con gli investitori e i gestor ...