Variante Omicron, Andreoni: “Ondata contagi solo all’inizio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sulla Variante Omicron “dal Sud Africa arrivano buone notizie sul fatto che potrebbe essere stato raggiunto il picco dei casi. Ma da noi la nuova Variante è solo all’inizio della diffusione e in poche settimane diventerà dominante causando un aumento dei casi e dei ricoveri ospedalieri visto che ha un capacità infettiva 5 volte superiore a Delta. Quindi dobbiamo spingere tanto sulle terze dosi che sembrano frenare molto la malattia severa e poi usare di più gli anticorpi monoclonali proprio per evitare che una lieve patologia Covid si trasformi in qualcosa di più severo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Secondo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sulla“dal Sud Africa arrivano buone notizie sul fatto che potrebbe essere stato raggiunto il picco dei casi. Ma da noi la nuovadella diffusione e in poche settimane diventerà dominante causando un aumento dei casi e dei ricoveri ospedalieri visto che ha un capacità infettiva 5 volte superiore a Delta. Quindi dobbiamo spingere tanto sulle terze dosi che sembrano frenare molto la malattia severa e poi usare di più gli anticorpi monoclonali proprio per evitare che una lieve patologia Covid si trasformi in qualcosa di più severo”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Secondo ...

