Tamponi per feste e discoteche per chi non ha fatto la terza dose (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi è vaccinato con tre dosi non dovrà avere un tampone negativo per andare alle feste o in discoteca. Tutti gli altri dovranno farlo nelle 24 ore precedenti. È questa – come racconta il Corriere – la mediazione che il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà oggi nella cabina di regia prima dell’approvazione del decreto che introduce nuove misure per fermare la risalita della curva epidemiologica del Covid-19. La maggioranza però è ancora divisa. Mentre il Pd e Forza Italia insistono sull’obbligo vaccinale, la Lega chiede meno limitazioni e il Movimento Cinque Stelle vorrebbe Tamponi gratuiti. La riunione servirà a trovare un compromesso sui luoghi dove imporre controlli anche a chi ha scelto di vaccinarsi. Sulla necessità di maggiori restrizioni però concordano tutti per evitare nuove chiusure. Il decreto prevederà la possibilità di prenotare la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Chi è vaccinato con tre dosi non dovrà avere un tampone negativo per andare alleo in discoteca. Tutti gli altri dovranno farlo nelle 24 ore precedenti. È questa – come racconta il Corriere – la mediazione che il presidente del Consiglio Mario Draghi porterà oggi nella cabina di regia prima dell’approvazione del decreto che introduce nuove misure per fermare la risalita della curva epidemiologica del Covid-19. La maggioranza però è ancora divisa. Mentre il Pd e Forza Italia insistono sull’obbligo vaccinale, la Lega chiede meno limitazioni e il Movimento Cinque Stelle vorrebbegratuiti. La riunione servirà a trovare un compromesso sui luoghi dove imporre controlli anche a chi ha scelto di vaccinarsi. Sulla necessità di maggiori restrizioni però concordano tutti per evitare nuove chiusure. Il decreto prevederà la possibilità di prenotare la ...

Advertising

meb : Un anno fa abbiamo fatto un braccio di ferro contro Speranza per consentire ai farmacisti di fare #tamponi e… - stanzaselvaggia : A Milano è molto complicato fare un tampone molecolare, se non spendendo un sacco di soldi. Farmacie sotto pression… - NicolaPorro : ?? #Natale col #Covid: prima i tamponi rischiano di bucare il cervello, poi servono pure ai vaccinati... Il mio edit… - ValeValentina2 : RT @ElGusty99523701: In radio ora: Draghi vuol mettere mascherina obbligatoria per tutti e tamponi per tutti tranne chi ha fatto terza dos… - MinutemanItaly : RT @dottorbarbieri: Un punto di mediazione, per evitare l'obbligo di SGP al lavoro, sarebbe - trapela - escludere i tamponi rapidi per otte… -