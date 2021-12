Putin, reazione positiva Usa a nostre proposte sicurezza (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Russia in generale al momento vede "una reazione positiva" degli Usa alle proprie proposte di garanzie di sicurezza: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua conferenza stampa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Russia in generale al momento vede "una" degli Usa alle propriedi garanzie di: lo ha detto il presidente russo Vladimirdurante la sua conferenza stampa ...

