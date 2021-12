Perché se Draghi va al Quirinale spero in Giorgetti premier (Di giovedì 23 dicembre 2021) Facciamo un po’ di fantapolitica. In fondo ogni articolo di giornale di questi giorni è più fantasioso che realistico. Nessuno infatti sa davvero come andrà a finire la delicatissima partita del Quirinale: una decisione che avrà effetti realissimi per i prossimi sette anni di vita del paese ma che per ora è appesa ai mille, sottilissimi, fili di un parlamento impazzito, ingovernato e ingovernabile. Un paio di presupposti reali, realissimi. Primo. Il centrodestra che si riunisce è la solita farsa di un’unità che non esiste più e, oltretutto, esisterà sempre di meno. Dai territori già arrivano avvisaglie evidenti: presidenti di provincia forzisti eletti con i voti del Pd, dimissioni di sindaci, possibili tavoli regionali atipici e mai visti prima… Secondo. Mario Draghi, dopo la conferenza stampa di ieri, potrebbe davvero salire al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Facciamo un po’ di fantapolitica. In fondo ogni articolo di giornale di questi giorni è più fantasioso che realistico. Nessuno infatti sa davvero come andrà a finire la delicatissima partita del: una decisione che avrà effetti realissimi per i prossimi sette anni di vita del paese ma che per ora è appesa ai mille, sottilissimi, fili di un parlamento impazzito, ingovernato e ingovernabile. Un paio di presupposti reali, realissimi. Primo. Il centrodestra che si riunisce è la solita farsa di un’unità che non esiste più e, oltretutto, esisterà sempre di meno. Dai territori già arrivano avvisaglie evidenti: presidenti di provincia forzisti eletti con i voti del Pd, dimissioni di sindaci, possibili tavoli regionali atipici e mai visti prima… Secondo. Mario, dopo la conferenza stampa di ieri, potrebbe davvero salire al ...

