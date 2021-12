Nuovi concorrenti al GF Vip: confermato Kabir Bedi e “forse” entra Delia Duran (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip: si valutano (ancora) altre candidature compreso l’ingresso ufficiale di Kabir Bedi a gennaio che andrebbe a sostituire “metaforicamente” la presenza di Aldo Montano. Ecco tutti gli ultimi spoiler sul reality show più spiato della TV italiana. Nuovi concorrenti al GF Vip: confermato Kabir Bedi e possibile ingresso di Delia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 dicembre 2021)al Grande Fratello Vip: si valutano (ancora) altre candidature compreso l’ingresso ufficiale dia gennaio che andrebbe a sostituire “metaforicamente” la presenza di Aldo Montano. Ecco tutti gli ultimi spoiler sul reality show più spiato della TV italiana.al GF Vip:e possibile ingresso di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

applefruit84 : RT @MattyInterista: Parpiglia: 'A gennaio entreranno nuovi concorrenti ufficializziamo Kabir Bedi ma non solo entreranno altri giovani non… - chiara_sciuto : RT @MattyInterista: Parpiglia: 'A gennaio entreranno nuovi concorrenti ufficializziamo Kabir Bedi ma non solo entreranno altri giovani non… - MattyInterista : Parpiglia: 'A gennaio entreranno nuovi concorrenti ufficializziamo Kabir Bedi ma non solo entreranno altri giovani… - alzastovolume : #gfvip Parpiglia: 'A gennaio entreranno nuovi concorrenti ufficializziamo Kabir ibedi ma non solo entreranno altri… - aur24 : RT @mollicona: Ma Manila sta eosicando perché ci sono nuovi concorrenti che non sottostanno a lei? Non può più monopolizzare tutti ? E ora… -