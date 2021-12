Nel mondo in cui l’algoritmo influenza il modo di fare i regali (Di giovedì 23 dicembre 2021) La corsa ai regali dell’ultimo minuto è ufficialmente iniziata e, come sempre più spesso accade in tutti gli ambiti della vita, anche in questo la tecnologia viene in nostro aiuto con sistemi di targetizzazione che possono assistere nella scelta del dono per una persona alla quale si vuole bene, un vero e proprio algoritmo idee regalo. Siamo giunti al punto in cui, per cercare lo spunto, si può fare un test ottenendo il regalo perfetto basato su caratteristiche come la tipologia di relazione, gli interessi della persona che riceve il regalo, la sua personalità e l’occasione per la quale si sta cercando il dono. LEGGI ANCHE >>> Come funziona il tracciamento di Babbo Natale su Google Algoritmo idee regalo e l’influenza anche quando si tratta di scegliere Di sicuro la scheda nella quale inserire i dati di una persona per poi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La corsa aidell’ultimo minuto è ufficialmente iniziata e, come sempre più spesso accade in tutti gli ambiti della vita, anche in questo la tecnologia viene in nostro aiuto con sistemi di targetizzazione che possono assistere nella scelta del dono per una persona alla quale si vuole bene, un vero e proprio algoritmo idee regalo. Siamo giunti al punto in cui, per cercare lo spunto, si puòun test ottenendo il regalo perfetto basato su caratteristiche come la tipologia di relazione, gli interessi della persona che riceve il regalo, la sua personalità e l’occasione per la quale si sta cercando il dono. LEGGI ANCHE >>> Come funziona il tracciamento di Babbo Natale su Google Algoritmo idee regalo e l’anche quando si tratta di scegliere Di sicuro la scheda nella quale inserire i dati di una persona per poi ...

