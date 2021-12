James Franco confessa di essere andato a letto con le sue studentesse (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’attore James Franco, dopo oltre quattro anni di silenzio, ha ammesso di aver fatto sesso con alcune studentesse della sua scuola di recitazione. Cinque donne, di cui quattro allieve delle sue classi di cinema, frequentanti il corso Scene di sesso, lo hanno accusato di molestie nel 2018, e da allora su di lui è calato il silenzio. Vi raccomandiamo... Chris Noth accusato di abusi sessuali. Le parole di Sarah Jessica Parker e del cast Tre donne hanno accusato Chirs Noth, Mr. Big in Sex and the City, di violenza sessuale e Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno ... Ora, la star 43enne di Hollywood ha rotto il silenzio e, durante un’intervista al The Jess Cagle Podcast, ha confessato la sua ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’attore, dopo oltre quattro anni di silenzio, ha ammesso di aver fatto sesso con alcunedella sua scuola di recitazione. Cinque donne, di cui quattro allieve delle sue classi di cinema, frequentanti il corso Scene di sesso, lo hanno accusato di molestie nel 2018, e da allora su di lui è calato il silenzio. Vi raccomandiamo... Chris Noth accusato di abusi sessuali. Le parole di Sarah Jessica Parker e del cast Tre donne hanno accusato Chirs Noth, Mr. Big in Sex and the City, di violenza sessuale e Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno ... Ora, la star 43enne di Hollywood ha rotto il silenzio e, durante un’intervista al The Jess Cagle Podcast, hato la sua ...

