Inter | Inzaghi | «Più forti dopo il ko con la Lazio Sul Liverpool in Champions…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Simone, allenatore dell’venuto alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi primi mesi da tecnico nerazzurro Simone, allenatore dell’venuto alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi primi mesi all’: le sue parole. MOMENTO – «La magia adesso, nonostante siamo in un ottimo momento, i ragazzi avevano bisogno di staccare, anche noi dello staff, per passare le festività con i nostri cari. Già da stamattina arriverà il programma dei preparatori e spero, anzi non ho dubbi, lo seguiranno con attenzione». JUVENTUS – «Penso che la Juve possa fare un grande girone di ritorno. Secondo me la Juve è un’ottima squadra, ha perso qualche punto ma è in ripresa. Nelle ultime sei ha fatto cinque vittorie e un pari, sarà da tenere ...