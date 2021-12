Inter, Bastoni realista: «Essere campioni d’inverno conta poco» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il difensore dell’Inter Bastoni ha parlato della conquista del “titolo” di campioni d’inverno Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Le sue parole. campioni d’inverno – «Essere campioni d’inverno conta poco, se non arrivi davanti alla fine. E’ stato un anno fantastico, abbiamo vinto lo scudetto, poi l’Europeo con la nazionale. Abbiamo rotto l’egemonia della Juventus che durava da anni, ma non vogliamo fermarci. Vogliamo fare un 2022 ancora migliore». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il difensore dell’ha parlato della conquista del “titolo” diAlessandroha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria dell’contro il Torino. Le sue parole.– «, se non arrivi davanti alla fine. E’ stato un anno fantastico, abbiamo vinto lo scudetto, poi l’Europeo con la nazionale. Abbiamo rotto l’egemonia della Juventus che durava da anni, ma non vogliamo fermarci. Vogliamo fare un 2022 ancora migliore». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

