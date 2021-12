Incidente in monopattino a Cislago | ferito 24enne di Mozzate

Advertising

cclatwe : Strage annunciata, siamo solo all'inizio. Solo due indizi... il diametro dei ruotini e la situazione del manto stra… - Clau64Claudio : Incidente al Circo Massimo: carambola fra due auto ed un monopattino, 19enne grave in ospedale - paolo_r_2012 : Incidente al Circo Massimo: carambola fra due auto ed monopattino, 19enne grave in ospedale - romalifenews : Un altro terribile incidente ha per protagonista il mezzo 'green' #CircoMassimo #Monopattino #Roma #21Dicembre - CasilinaNews : Brutto incidente al #CircoMassimo, coinvolte due auto e un monopattino elettrico -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente monopattino

... come ad esempio ilo la bici elettrica. Con feel Star 2021 si aggiunge poi il servizio ... la Tutela legale per tutelare gli interessi del Cliente in caso di, e la Protezione ......famiglia durante la circolazione con mezzi azionati da un motore elettrico come ilo la ... la Tutela legale per tutelare gli interessi del Cliente in caso di, e la Protezione ...Incidente in monopattino a Cislago, coinvolta anche un'auto. Ferito un 24enne, trasportato in codice verde all'ospedale di Saronno ...REGGIO EMILIA. Soccorsi mobilitati ieri mattina intorno alle 6 in via Newton, a Gaida, per un 27enne che stava procedendo in monopattino ed è caduto. L’uomo è stato portato all’ospedale Santa Maria Nu ...