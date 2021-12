Gkn: Melrose se ne va, gli operai restano. La lotta non è finita (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il grande striscione con la scritta «Insorgiamo» resta lì, ai cancelli della fabbrica di via Fratelli Cervi, anche dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà di Gkn Driveline Firenze a Francesco Borgomeo, l’imprenditore che la multinazionale dell’automotive aveva nominato come advisor per la ricerca di potenziali acquirenti interessati allo stabilimento di Campi Bisenzio. LO STRISCIONE RESTA LÌ perché la lotta non è finita, dicono a una voce i circa 500 addetti che dal 9 luglio scorso si sono battuti come leoni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il grande striscione con la scritta «Insorgiamo» resta lì, ai cancelli della fabbrica di via Fratelli Cervi, anche dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà di Gkn Driveline Firenze a Francesco Borgomeo, l’imprenditore che la multinazionale dell’automotive aveva nominato come advisor per la ricerca di potenziali acquirenti interessati allo stabilimento di Campi Bisenzio. LO STRISCIONE RESTA LÌ perché lanon è, dicono a una voce i circa 500 addetti che dal 9 luglio scorso si sono battuti come leoni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

