Gkn | Borgomeo acquisisce stabilimento Firenze

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Qf Spa (Gruppo) comunica di aver acquisito il 100% di Gkn Driveline: oggi la firma. "Fine del rischio licenziamenti. L"azienda ritira la messa in liquidazione. Viene ritirata l'...

Advertising

fattoquotidiano : Gkn, Borgomeo ha acquisito stabilimento Firenze: “Fine del rischio licenziamenti” - TgLa7 : #Gkn, l'imprenditore Borgomeo rileva azienda: stop ai licenziamenti - NewsUnindustria : RT @SkyTG24: Imprenditore Borgomeo rileva la Gkn di Firenze: ”Niente licenziamenti' - NewsUnindustria : RT @Corriere: Gkn, l’advisor Borgomeo firma l’acquisto e salva l’azienda prima del Natale - elisasola_ : Gkn, il giorno della svolta: l’advisor Borgomeo acquisisce e salva l’azienda prima del Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Borgomeo

Qf Spa del Gruppoha comunicato di aver acquisito il 100% diDriveline Firenze. L'azienda ritira la messa in liquidazione e viene ritirata l'impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla vecchia ...Qf Spa (Gruppo) comunica di aver acquisito il 100% diDriveline Firenze . 'Cambia la proprietà, cambia la strategia. E ovviamente cambia anche il nome', aggiunge, secondo cui 'ora dobbiamo ...“Siamo stati informati dal Dottor Borgomeo dell’imminente passaggio di quote della ormai ex GKN di Campi Bisenzio a Firenze. Ci preme chiarire alcuni aspetti. E’ necessario un profilo sobrio della nuo ...Il gruppo Melrose e l'imprenditore Borgomeo hanno siglato l'accordo dal notaio. "Fine del rischio licenziamenti" ...