Drag Race Italia | Ambra Angiolini in Versace dalla testa ai piedi è da urlo

(Di giovedì 23 dicembre 2021) È tutto pronto per il gran finale diche, dalle ore 22.00 di giovedì 23 dicembre, va in onda su Discovery Plus. Super ospite di questo speciale appuntamento è, giudice d’eccezione e icona fashion. Vi raccomandiamo..., tra i concorrenti una superstite del disastro della Concordia “Grazie alla sua sensibilità e conoscenza dell’arteha saputo accogliere e restituire tutto l’amore che le nostre Queen hanno espresso sul palco”, queste le parole sul canale social dello show. Le super finaliste sono quattro, e si contendono l’ambita corona di regina. Sul palco, però, a brillare questa volta è anche il look di ...

Advertising

fanpage : Davide Gatto ha rivoluzionato la sua vita più volte prima di incontrare @enorma_jean, che ha sconvolto la sua vita,… - lauracivitelli : Programma della serata: - doccia - pigiamino natalizio - ultima puntata di drag race - emojiviola : l'ansia che ho per la finale di drag race neanche alla maturità - _carotino : saltato date posso vedere subito la finale di drag race che benessere - sciallissimaa : RT @dragraceit_real: ?? Oggi decreteremo Italia's Next Drag Queen ?? Manca davvero poco... intanto vi lasciamo con le parole di Ambra Angio… -

Ultime Notizie dalla rete : Drag Race

... il patron di Lotus Production Marco Belardi ; il responsabile format di Ballandi Dimitri Cocciuti , 'deus ex machina' del successo televisivo del momento, 'Italia '; il team di Stardust ...Lequeen protagoniste diItalia stanno per tagliare il traguardo: è arrivato infatti il momento della puntata finale , disponibile da stasera su discovery+ alle 22:00. Tra le quattro concorrenti rimaste, Elecktra ...Per Drag Race Italia è arrivato l'atteso momento della finale, disponibile da stasera su discovery+ alle 22:00: ospite sarà Ambra Angiolini. Le drag queen protagoniste di Drag Race Italia stanno per t ...Drag Race Italia: questa sera il gran finale. Super ospite Ambra Angiolini. Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba sono le quattro concorrenti rimaste in gara.