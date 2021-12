**Covid: ipotesi super green pass su piste sci** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tra le ipotesi al vaglio del governo in queste ore per fronteggiare la diffusione del Covid e la corsa della variante Omicron, c'è anche la possibilità di estendere il super green pass -ovvero il certificato verde in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- agli impianti di risalita sulle piste da sci. Lo riferiscono fonti di governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tra leal vaglio del governo in queste ore per fronteggiare la diffusione del Covid e la corsa della variante Omicron, c'è anche la possibilità di estendere il-ovvero il certificato verde in possesso di vaccinati e guariti dal Covid- agli impianti di risalita sulleda sci. Lo riferiscono fonti di governo.

LaStampa : Vaccino Covid, l'ipotesi della quarta dose, gli esperti: 'Sì per i fragili, ma prematuro per tutti' - MediasetTgcom24 : Covid, scienziata di Harvard: 'La fuga di laboratorio è l'ipotesi più probabile sull'origine del virus' #covid… - Adnkronos : #Covid Italia, Locatelli: '#Tampone a vaccinati per grandi eventi è ipotesi da valutare'. - MaryMix1999 : RT @rtl1025: ?? Per consentire il ritorno in #classe in sicurezza alla fine delle vacanze di #Natale potrebbe esserci uno screening straordi… - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? Per consentire il ritorno in #classe in sicurezza alla fine delle vacanze di #Natale potrebbe esserci uno screening straordi… -