Chi ha diritto all’esenzione dal Canone Rai

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il pagamento deltelevisivo è ormai da qualche anno parte integrante della nostra bolletta elettrica. Eppure, esistono casi particolari in cui i cittadini possono evitare il pagamento annuale, chiedendo una apposita esenzione da presentare con una domanda specifica. L’esenzione delRAI, che evita l’addebito dello stesso nella fattura dell’elettricità, passa infatti per una dichiarazione sostitutiva ben precisa, prevista dal D.P.R. n. 455/2000. IlRAI è dovuto da tutti i contribuenti che possiedono una TV in casa, vale a dire apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei canali televisivi. Non è quindi rilevante guardare o meno i canali televisivi per l’addebito dei 90 euro annuali in bolletta. Come si legge sul sito della RAI: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi ...