Calciomercato Juventus | Icardi è un problema | brutte notizie

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lacerca un attaccante;è uno dei nomi più caldi anche se le dichiarazioni di Pochettino potrebbero cambiare tutto.(Getty Images)Laha chiuso il 2021 calcistico con un successo, due a zero contro il Cagliari; ora i ragazzi di Allegri si godono il giusto riposo prima di ritrovarsi, il trenta dicembre, per preparare la sfida contro il Napoli del prossimo sei gennaio. Se Bonucci e compagni vanno in vacanza, la società continua a lavorare in vista di un mercato che deve rinforzare la rosa bianconera. Gli obiettivi sono molteplici: cedere quegli elementi ritenuti ormai fuori dal progetto tecnico e portare a Torino almeno due giocatori per alzare la qualità della squadra. I reparti su cui si vuole intervenire sono centrocampo e attacco; le ultime prestazioni di Arthur, però, potrebbero ...