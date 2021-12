Bruscolotti: ”Napoli, ci sono delle fragilità” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bruscolotti: “Napoli, per vincere c’è bisogno di adeguarsi a tutte le situazioni” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex difensore e capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti sulla inopinata e grave sconfitta del Napoli contro lo Spezia al Maradona. Queste le sue parole: SULLE SCONFITTE DEL Napoli “Le sconfitte lasciano sempre l’amaro in bocca, poi per come è arrivata ieri, l’importanza della gara, fa ritornare alla partita contro il Verona. -afferma Bruscolotti -Questa squadra lascia per strada gli appuntamenti importanti. Limiti sono attenuanti, mancano elementi importanti, però diciamo che per vincere c’è bisogno di adeguarsi a tutte le situazioni, gli assenti devono essere coperti. L’impresa di Milano aveva fatto capire che si ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 23 dicembre 2021): “, per vincere c’è bisogno di adeguarsi a tutte le situazioni” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex difensore e capitano delGiuseppesulla inopinata e grave sconfitta delcontro lo Spezia al Maradona. Queste le sue parole: SULLE SCONFITTE DEL“Le sconfitte lasciano sempre l’amaro in bocca, poi per come è arrivata ieri, l’importanza della gara, fa ritornare alla partita contro il Verona. -afferma-Questa squadra lascia per strada gli appuntamenti importanti. Limitiattenuanti, mancano elementi importanti, però diciamo che per vincere c’è bisogno di adeguarsi a tutte le situazioni, gli assenti devono essere coperti. L’impresa di Milano aveva fatto capire che si ...

