Bartolomeo Pepe, morto l'ex senatore M5S: era un sostenitore del movimento No vax (Di giovedì 23 dicembre 2021) Bartolomeo Pepe, ex senatore del movimento 5 Stelle e sostenitore del movimento è morto. A riferirlo è l?AGI, che avrebbe appreso la notizia da fonti parlamentari del... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 dicembre 2021), exdel5 Stelle edel. A riferirlo è l?AGI, che avrebbe appreso la notizia da fonti parlamentari del...

Advertising

DavidPuente : L'ex senatore Bartolomeo Pepe è uno dei responsabili della diffusione delle bufale NoVax in Italia (ricordiamo l'in… - repubblica : Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax - ciropellegrino : Bartolomeo Pepe, l’ex senatore M5S e no vax ora è intubato in terapia intensiva per #COVID19 - smilypapiking : RT @Uther_Raffaele: #Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe, era un convinto No Vax. I vostri tweet di giubilo sono una cosa abo… - PaulineGoddess8 : RT @Corriere: Covid, morto il senatore Bartolomeo Pepe (ex M5S): era un sostenitore delle tesi no vax -