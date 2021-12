Advertising

Gazzetta_NBA : Banchero non si ferma più: 23 punti e trascina Duke alla vittoria -

Paolosmette di stupire. Nella notte è arrivata l'ennesima grande prestazione del 19enne americano di passaporto italiano, che ha collezionato 23 punti (9/20 dal campo) e 8 rimbalzi nella ...... anche alla luce delle nuove evoluzioni dello strano triangolo (certo amoroso) Eurolega - FIP - ... l'ultimo italiano rimasto in NBA (per ora), quanto Paoloe gli NCAA in generale.Il talento italiano 19enne continua a stupire, nella notte grande protagonista della vittoria per 76-65 contro Virginia ...Vittoria per Duke nella gara d’apertura della ACC in rimonta contro Virginia Tech per 76-65: decisivo ancora una volta Paolo Banchero, autore di 23 punti con 9/20 dal campo e 8 rimbalzi, con la squadr ...