Auriemma | “De Laurentiis sta pensando ad uno che ha vinto il primo scudetto a Napoli”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Raffaleriporta le ultime notizie sui movimenti delsul calciomercato di gennaio. Raffaele, iha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato delai microfoni di ClubNight in onda su Teleclub Italia “Nelserve una figura di riferimento tra spogliatoio e società, magari uno che sul campo hae deve essere temuto da tutta la rosa. Il presidente Desta maturando l’idea di affidare questo ruolo ad uno che hail. “La sconfitta con lo Spezia al Maradona, è stata la peggior partita da quando c’è Spalletti – ha spiegato Raffele– ma lo sconcerto è che la squadra vale molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma Laurentiis

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Salvatore Bagni. "Non siamo mai rimasti fuori dalla lotta scudetto, ma è ...Non ho sentito De,...Ne parla Raffaelea Radio 24 durante 'Tutti convocati' e dice Fioccano le reazioni: 'Può ... Le chiacchiere stanno a zero' C'è chi scrive infine: ' Defarà tabula rasa di tutti ...Raffale Auriemma riporta le ultime notizie sui movimenti del Napoli sul calciomercato di gennaio. Raffaele Auriemma, iha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Napoli ai microfoni di Cl ...Raffaele Auriemma, giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, ha provato ad anticipare le mosse di calciomercato del Napoli.