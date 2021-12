Un parco eolico val bene un migliaio di faggi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sono ancora arrivati e i ventitré miliardi della transizione energetica già presentano il conto. A dire la verità, è almeno un decennio che le aziende dell’energia non tolgono gli occhi da terra. Perchè... Leggi su europa.today (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sono ancora arrivati e i ventitré miliardi della transizione energetica già presentano il conto. A dire la verità, è almeno un decennio che le aziende dell’energia non tolgono gli occhi da terra. Perchè...

falckrenewables : ??News dal nostro progetto #parcoeolico marino Odra Energia in Puglia: aumentata la distanza minima dalla costa a 12… - WLKFabio : RT @chiccotesta: Il più grande parco eolico galleggiante è di 50 MW . In italia con metà del vento dei mari del Nord Europa abbiamo domande… - chiericomic : RT @chiccotesta: Il più grande parco eolico galleggiante è di 50 MW . In italia con metà del vento dei mari del Nord Europa abbiamo domande… - maola_varalli : RT @chiccotesta: Il più grande parco eolico galleggiante è di 50 MW . In italia con metà del vento dei mari del Nord Europa abbiamo domande… - CManduria : ???? ???? ?????????? ???????????? ?????????? ?????????? ?????? ?????????????????? ???? ???????????????? Ieri sera si è riunito il fronte di opposizione coadiuvat… -

Ultime Notizie dalla rete : parco eolico Eolico marino galleggiante, Alberto Capraro: "No all'intero progetto" CASTRO - 'Mercoledì 29 dicembre la società Odra Energia depositerà l'istanza autorizzativa ministeriale per il proprio progetto di parco eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce. La principale novità, rispetto alla prima ipotesi progettuale, è l'allontanamento delle pale dalla costa, ...

'No al parco eolico nelle terre del Primitivo di Manduria, dannoso per la salvaguardia del paesaggio' ...di Tutela del Primitivo di Manduria ha invitato i rappresentanti dei comuni dell'areale di produzione e la Regione Puglia per respingere la possibilità di installazione di un mega parco eolico nel ...

Sostenibilità, parco eolico offshore: New York si accenderà con il vento Il Gazzettino Eolico off shore, la società “allontana” le pale ma solo di chilometri SALENTO – Sarà il 29 dicembre il giorno in cui la società Odra Energia depositerà l’istanza autorizzativa ministeriale per il progetto del parco eolico marino galleggiante da cento [...] ...

Eolico: Odra cambia progetto, pale galleggianti più lontane (ANSA) - BARI, 22 DIC - La società Odra Energia ha modificato il proprio progetto di parco eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce, allontanando, rispetto ...

