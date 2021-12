Stop improvviso per One UI 4 0 sul Samsung Galaxy S21 | problemi in vista

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bisogna fare i conti con alcuniimprevisti a proposito del tanto atteso aggiornamento One UI 4.0 a bordo delS21. Dopo aver parlato addirittura delle prospettive relative all’arrivo sulla scena di One UI 4.1, come forse ricorderete tramite il nostro articolo di alcuni giorni fa, ora bisogna fare un passo in avanti, in quanto pare sia stato registrato un problema ritenuto rilevante dai tecnici. Proviamo a capirci qualcosa di più, stando alle informazioni raccolte oggi 22 dicembre in Italia. Frenato l’aggiornamento One UI 4.0 a bordo delS21 Come stanno le cose? Un contributo sugli ultimi sviluppi relativi all’aggiornamento One UI 4.0 sulS21 ci arriva come sempre da SamMobile. Lo...