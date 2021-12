Silvia Floris | trovata morta nel suo letto a 32 anni | è giallo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una ragazza di 32, originaria di Portoscuso, nel Sulcis, èin casa a Barcelona, dove risiedeva da tempo. La famiglia della giovane si è già recata in Spagna in attesa dell'autopsia: ''Non sappiamo ancora niente -...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Silvia Floris morta a Barcellona, aveva 32 anni, è giallo. I familiari: «Stava bene, siamo increduli» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Silvia Floris morta a Barcellona, aveva 32 anni, è giallo. I familiari: «Stava bene, siamo increduli» - ilmessaggeroit : Silvia Floris morta a Barcellona, aveva 32 anni, è giallo. I familiari: «Stava bene, siamo increduli» - vivere_sardegna : Giovane sarda trovata morta nel suo letto a Barcellona, lacrime e choc per Silvia Floris - sardanews : Giovane sarda trovata morta nel suo letto a Barcellona, lacrime e choc per Silvia Floris -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Floris

Una giovane donna di origini italiane,, 32enne di Portoscuso (Sud Sardegna), è morta a Barcellona nell'appartamento in cui risiedeva con il compagno. E' mistero sulle cause del decesso: stando a quanto raccontato dall'uomo ai ...I familiari dida ieri sono stati catapultati in un incubo inatteso. La sorella ha pubblicato su Facebook una foto della giovane. Tantissimi i messaggi di cordoglio, soprattutto di chi ...Una giovane donna di origini italiane, Silvia Floris, 32enne di Portoscuso (Sud Sardegna), è morta a Barcellona nell'appartamento in cui risiedeva con il compagno. E' mistero sulle cause del decesso: ...Una giovane donna di origini sarde, Silvia Floris, 32 anni di Portoscuso, nel Sulcis, è morta in casa a Barcellona, dove risiedeva da tempo. Ne danno notizia alcuni quotidiani sardi online. La famigli ...