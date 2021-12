Roma, entusiasmo Olimpico: anche con la Sampdoria incasso da record (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma - L' ultima Roma dell'anno fa registrare un altro sold out. Oggi pomeriggio Mourinho vuol salutare il pubblico con una vittoria. Sarebbe la terza consecutiva, la quarta considerata anche la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)- L' ultimadell'anno fa registrare un altro sold out. Oggi pomeriggio Mourinho vuol salutare il pubblico con una vittoria. Sarebbe la terza consecutiva, la quarta consideratala ...

