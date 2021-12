Quirinale | Draghi in campo? Fronti divisi E Berlusconi non “arretra” | resti premier fino al 2023

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - petergomezblog : Draghi vuole andare al Quirinale: “L’opera del governo può continuare al di là di chi lo guida. Se la maggioranza s… - Nella202163 : RT @StefanoFeltri: Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si spac… - FrancoZerlenga : Bravissimo Draghi . Draghi e la corsa al Quirinale: 'Il mio destino personale non conta, non ho particolari aspiraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Draghi

Ma quale sarà il destino di Mario? Il premier italiano non esclude niente per il suo futuro, quindi nemmeno il, visto che il suo governo ha già centrato molti degli obiettivi per cui ...si lancia al: ho realizzato il mio mandato, il governo può andare avanti con chiunque 'Le domande sul mio futuro? Non è che non mi piacciono, è che non ho risposte. L'importante è ...Per Mario Draghi ci sono le condizioni perché il lavoro del governo vada avanti "indipendentemente da chi ci sarà". Parole, quelle del premier, pronunciate nella conferenza stampa di fine anno, e rife ...Sondaggi politici - Qual è il consenso dei partiti in questo momento? Pandemia Covid-19 e il prossimo voto per il Quirinale stanno influenzando la popolarità dei partiti? Vediamo ...