Programmi TV di stasera, mercoledì 22 dicembre 2021. «Pinocchio» di Garrone contro i finali di «Tutta Colpa di Freud» e «Mare Fuori 2» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pinocchio Rai1, ore 21.25: Pinocchio Prima tv Film del 2019 di Matteo Garrone con Roberto Benigni e Federico Ielapi. Trama: Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto ed il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per Tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Rai2, ore 21.20: Mare Fuori 2 Ultima puntata Fiction. 2×11 Colpevole d’innocenza: Carmine, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Rai1, ore 21.25:Prima tv Film del 2019 di Matteocon Roberto Benigni e Federico Ielapi. Trama:torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto ed il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura perla famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. Rai2, ore 21.20:2 Ultima puntata Fiction. 2×11 Colpevole d’innocenza: Carmine, faccia a faccia con Pirucchio, ha una crisi di coscienza e non riesce ad ucciderlo. Nel mentre Massimo scopre ...

zazoomblog : Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 22 dicembre - #vediamo #stasera #programmi #dicembre - cosmopaolita : Stasera… Che sera ???????? #GuessMyAge uno dei programmi che amo vedere con il mio papà, all’insegna della spensierate… - infoitcultura : Stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 22 dicembre 2021 – Tutti i programmi in onda - SimonuandaMaria : @destefanoaless mannaggia! Io registro i programmi e prevedo anche 1 po’ di anticipo e di ritardo Stasera,nn ho pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 22 dicembre La puntata odierna: 'Colpevole d'innocenza' stasera in tv su Canale 5 e Canale 5 Hd Tutta colpa di Freud - La serie Per gli appassionati di fiction italiane, da non perdere stasera, su canale 5 e ...

Programmi Tv stasera mercoledì 22 Dicembre 2021: Film live da non perdere Stasera su Rai 1 alle 21.25 Pinocchio La favola scritta nel 1883 da Carlo Collodi in una nuova versione del regista Matteo Garrone. Riviviamo così la storia del burattino di legno divenuto bimbo (...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 21 Dicembre 2021 ComingSoon.it A che ora inizia Mare Fuori 2 stasera? Scopri a che ora inizia la fiction Mare Fuori 2 stasera? Orari e programmazione della fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano.

Programmi Tv: il mercoledì di ‘FIDATI DI ME’ La puntata di stasera di 'FIDATI DI ME', il settimanale appuntamento del mercoledì sera condotto da Federica Peluffo, torna alle ore 21.00 su Rete8: anche questa settimana emozioni e sensazioni dal sa ...

La puntata odierna: 'Colpevole d'innocenza'in tv su Canale 5 e Canale 5 Hd Tutta colpa di Freud - La serie Per gli appassionati di fiction italiane, da non perdere, su canale 5 e ...su Rai 1 alle 21.25 Pinocchio La favola scritta nel 1883 da Carlo Collodi in una nuova versione del regista Matteo Garrone. Riviviamo così la storia del burattino di legno divenuto bimbo (...Scopri a che ora inizia la fiction Mare Fuori 2 stasera? Orari e programmazione della fiction con Carolina Crescentini e Carmine Recano.La puntata di stasera di 'FIDATI DI ME', il settimanale appuntamento del mercoledì sera condotto da Federica Peluffo, torna alle ore 21.00 su Rete8: anche questa settimana emozioni e sensazioni dal sa ...