La Lazio di Maurizio Sarri è ferma sull'1-1 al Penzo di Venezia. Passata in vantaggio col solito Pedro, si è fatta recuperare dai ragazzi di Zanetti. In gol l'altro numero 9, Forte, con un colpo di testa su una pennellata d'autore dell'ottimo Aramu. 1-1 il parziale dopo i primi 45 minuti. A Reggio Emilia, invece, il Bologna sta battendo 2-0 al Sassuolo. Il primo gol l'ha siglato Orsolini, il secondo (bellissimo, un tiro di prima intenzione) è invece di Aaron Hickey. Il giovane terzino sinistro scozzese di Mihajlovic è all'anno della consacrazione: quarto gol in campionato per lui. Una vera rivelazione. L'articolo ilNapolista.

napolista : Pedro segna ancora ma la Lazio è sull’1-1 a Venezia. Bologna avanti 2-0 col Sassuolo I biancocelesti erano passati… - VeneziaFC_IT : Lazio in testa in avvio. Pedro supera la difesa e segna con un tiro basso che spiazza Romero. 03' | Venezia 0-1 Lazio #VeneziaLazio - marcopiccari1 : #Pedro salta tutti in velocità e segna. Sembra quello di #Barcellona. #VeneziaLazio - DarkDriew : Ma quanto cazzo segna Pedro - guada20131998 : RT @ilfoglio_it: Cross dalla destra, colpo di testa in tuffo, gol. Ogni anno, il 19 dicembre, Aldo Pedro Poy segna. E i tifosi del Rosario… -