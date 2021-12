Advertising

zazoomblog : Orban fa infuriare Bosnia difficile integrare musulmani - #Orban #infuriare #Bosnia #difficile -

Ultime Notizie dalla rete : Orban infuriare

ANSA Nuova Europa

"La sfida con la Bosnia è come integrare (in Europa, nda) un Paese con due milioni di musulmani", ha dettodurante una conferenza - stampa fiume ieri, citato da Kovacs. Durante il lungo ...... la legge contro l'omotransbifobia bocciata dal Senato grazie alla tagliola proposta da Lega e Fratelli d'Italia (e non da Forza Italia, che, però, alla fine l'ha appoggiata, facendoil ...Leader religiosi e politici bosniaci hanno duramente criticato il primo ministro ungherese Viktor Orban, accusato di aver offeso la popolazione musulmana del Paese balcanico. (ANSA) ...(ANSA) - BELGRADO, 22 DIC - Leader religiosi e politici bosniaci hanno duramente criticato il primo ministro ungherese Viktor Orban, accusato di aver offeso la folta popolazione musulmana che vive nel ...