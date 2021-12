Nicola: «Non vedo l’ora di rientrare, ho grande entusiasmo» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatore Nicola non vede l’ora di tornare su una panchina, come dichiarato a La Gazzetta dello Sport Davide Nicola, ex allenatore tra le altre di Genoa e Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua voglia di tornare in panchina. SFIDE – «Mi esaltano le sfide, in qualsiasi contesto. Ho un livello alto di energia e di entusiasmo: è energia positiva, sono abituato a vedere solo le cose che posso cambiare per contaminare con le mie idee». ATTIVITA – «Ho passato del tempo tra le piccole cose, mi sono potuto dedicare alla famiglia. Tutto bello, ma un allenatore vuole stare nel suo habitat. Così ho girato per gli stadi, ho visto tanta Serie A. Ho lavorato con il mio staff per migliorarci ipotizzando nuovi metodi. Non solo al video, ma in un centro sportivo dove sperimentavamo idee, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatorenon vededi tornare su una panchina, come dichiarato a La Gazzetta dello Sport Davide, ex allenatore tra le altre di Genoa e Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua voglia di tornare in panchina. SFIDE – «Mi esaltano le sfide, in qualsiasi contesto. Ho un livello alto di energia e di: è energia positiva, sono abituato a vedere solo le cose che posso cambiare per contaminare con le mie idee». ATTIVITA – «Ho passato del tempo tra le piccole cose, mi sono potuto dedicare alla famiglia. Tutto bello, ma un allenatore vuole stare nel suo habitat. Così ho girato per gli stadi, ho visto tanta Serie A. Ho lavorato con il mio staff per migliorarci ipotizzando nuovi metodi. Non solo al video, ma in un centro sportivo dove sperimentavamo idee, ...

