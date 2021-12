Mou non sorprende, Inzaghi ne cambia due: le formazioni ufficiali delle gare delle 18.30 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono appena state diramate le formazioni ufficiali delle due sfide delle 18.30 valide per l’ultimo turno di andata di Serie A. Mourinho ripropone gli stessi undici vittoriosi a Bergamo. Inzaghi schiera Vidal al posto dello squalificato Barella. Dietro titolare Skriniar. Davanti torna Lautaro insieme a Edin Dzeko. D’Aversa lancia Falcone al posto dell’indisponibile Audero. Non c’è Thorsby, tribuna per lui. Le formazioni di Inter-Torino: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Queste invece le scelte di Mourinho e D’Aversa per il match ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono appena state diramate ledue sfide18.30 valide per l’ultimo turno di andata di Serie A. Mourinho ripropone gli stessi undici vittoriosi a Bergamo.schiera Vidal al posto dello squalificato Barella. Dietro titolare Skriniar. Davanti torna Lautaro insieme a Edin Dzeko. D’Aversa lancia Falcone al posto dell’indisponibile Audero. Non c’è Thorsby, tribuna per lui. Ledi Inter-Torino: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Pjaca, Brekalo; Sanabria. Queste invece le scelte di Mourinho e D’Aversa per il match ...

