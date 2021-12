Mini Cooper 5 porte, più comoda e spaziosa ma con grinta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A prima vista anche con cinque porte il suo fascino british è quello di sempre: il muso mostra una griglia sportiva dal contorno esagonale che ingloba la presa d’aria; i fari sono i tipici tondi ora a Led; ci sono colori a contrasto per tetto e calotte degli specchietti retrovisori esterni; i cerchi neri sono da 17? e, infine, la coda sporge rispetto al lunotto. csa/tvi/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A prima vista anche con cinqueil suo fascino british è quello di sempre: il muso mostra una griglia sportiva dal contorno esagonale che ingloba la presa d’aria; i fari sono i tipici tondi ora a Led; ci sono colori a contrasto per tetto e calotte degli specchietti retrovisori esterni; i cerchi neri sono da 17? e, infine, la coda sporge rispetto al lunotto. csa/tvi/ su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Mini Cooper 5 porte, più comoda e spaziosa ma con grinta - gilang_zulfikar : Mini cooper versi lite - SEOcopy : - “Cavalcavamo” su Mini Cooper e su moto fighissime - fumato tabacco, bevuto gintonics e whisky….and more ?? - Andav… - ANSA_Motori : Mini Cooper SE, impatto zero per la visita natalizia alla Grande Mela #ANSAmotori - romanobrunosrl : MINI Mini Cooper SE L 33.900 € -