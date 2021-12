Manovra: Draghi, 'no burrasca con sindacati, forse si doveva informarli durante...' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Non un rapporto "burrascoso" con i sindacati, "forse bisognava informarli durante" l'elaborazione della Manovra "e questo non è stato fatto". Comunque è "una Manovra fortemente progressiva, espansiva, dà tanto agli investimenti ma anche a chi ha meno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Non un rapporto "burrascoso" con i, "bisognava" l'elaborazione della"e questo non è stato fatto". Comunque è "unafortemente progressiva, espansiva, dà tanto agli investimenti ma anche a chi ha meno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno.

