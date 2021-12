La FIGC non concede proroghe al trust che guida la Salernitana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Salernitana è nel caos. Non basta l’ultima posizione in classifica nè il recente rinvio della partita contro l’Udinese che si sarebbe dovuta disputare mercoledi’ 22 dicembre. Ma in discussione c’è anche una sua vendita dopo che già in estate emerse l’incompatibilità vista la presidenza di Lotito, già al vertice della Lazio, e la cessione delle quote da parte di quest’ultimo ad un trust. Nel frattempo il Corriere della Sera ha riportato che la FIGC non avrebbe intenzione di concedere ulteriori proroghe al trust che l’amministra. Caos Salernitana: che succederebbe in caso di fallimento? Il regolamento della Serie A è molto chiaro. Se la Salernitana dovesse realmente fallire, e quindi dovrebbe ripartire dalla Serie C, sarebbero due le squadre ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laè nel caos. Non basta l’ultima posizione in classifica nè il recente rinvio della partita contro l’Udinese che si sarebbe dovuta disputare mercoledi’ 22 dicembre. Ma in discussione c’è anche una sua vendita dopo che già in estate emerse l’incompatibilità vista la presidenza di Lotito, già al vertice della Lazio, e la cessione delle quote da parte di quest’ultimo ad un. Nel frattempo il Corriere della Sera ha riportato che lanon avrebbe intenzione dire ulteriorialche l’amministra. Caos: che succederebbe in caso di fallimento? Il regolamento della Serie A è molto chiaro. Se ladovesse realmente fallire, e quindi dovrebbe ripartire dalla Serie C, sarebbero due le squadre ...

