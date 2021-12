Juventus, Kean fa 37: i numeri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questo è il gol numero 37 di Moise Kean in carriera in tutte le competizioni per club; tra chi ha raggiunto questa cifra in competizioni dei 5 maggiori campionati europei, solamente Sancho e Haaland sono più giovani di lui. Con il successo sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in Serie A (2008/09) il tecnico livornese ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore. Moise Kean è il più giovane attaccante con almeno tre gol all’attivo in questa Serie A. Moise Kean ha segnato in tre delle sei partite giocate da titolare nella Serie A in corso. Moise Kean ha segnato due gol in due partite disputate contro il Cagliari in Serie A (quella di oggi e la ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questo è il gol numero 37 di Moisein carriera in tutte le competizioni per club; tra chi ha raggiunto questa cifra in competizioni dei 5 maggiori campionati europei, solamente Sancho e Haaland sono più giovani di lui. Con il successo sul Cagliari, Massimiliano Allegri ha eguagliato Fabio Capello per numero di vittorie da allenatore in Serie A (252, spareggi esclusi), ma con oltre 40 panchine in meno. Da quando allena in Serie A (2008/09) il tecnico livornese ha vinto almeno 60 partite in più rispetto a qualsiasi altro allenatore. Moiseè il più giovane attaccante con almeno tre gol all’attivo in questa Serie A. Moiseha segnato in tre delle sei partite giocate da titolare nella Serie A in corso. Moiseha segnato due gol in due partite disputate contro il Cagliari in Serie A (quella di oggi e la ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #Kean: lieve distorsione alla caviglia destra, pare nulla preoccupante. #JuveCagliari #Juventus - GiovaAlbanese : Gol di #Kean ?? E ancora una bella giocata di #Bernardeschi ? #JuveCagliari #Juventus - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuventusCagliari 2-0: un goal per tempo per archiviare la pratica Cagliari ?? ? @romeoagresti - Luxgraph : Moviola Juve-Cagliari: Kean, il gol è regolare. Pavoletti, ok il giallo - fdrpzebra16 : RT @LiveBianconera: ??Youtube? ??Twitch? ??Spotify? ???Apple Podcast? #JuveCagliari postpartita made in #Livebianconera: tutto disponibile in… -