Intesa Sanpaolo | due opere di Cima da Conegliano in mostra a Torino

Torino (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo espone da oggi al 9 gennaio 2022 nell'Auditorium del grattacielo due capolavori di Cima da Conegliano, artista tra i maggiori esponenti della scuola veneta tra XV e XVI secolo. Entrambi i dipinti raffigurano la Madonna con il Bambino e provengono dalla Pinacoteca Nazionale di Bologna e dal Petit Palais di Parigi. Per la prima volta sono dunque due gli "ospiti illustri" protagonisti dell'ormai tradizionale appuntamento espositivo torinese che la Banca organizza nel periodo delle festività invernali. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: gruppo.IntesaSanpaolo.com."L'Ospite illustre al grattacielo è un appuntamento ormai tradizionale che quest'anno siamo riusciti a riprendere dopo l'interruzione dell'anno scorso

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Gros - Pietro 'Operazione Carige - Bper non è su binario morto' Così Gian Maria Gros - Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine di un evento commenta la possibile fusione tra Bper e Carige. jp/sat/red

Economia: Intesa Sp, frena crescita globale, inflazione in calo Economia mondiale incerta dopo il ritiro dello stimolo monetario. Secondo le analisi degli economisti della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, per il biennio 2022 - 2023 si attende un rallentamento della crescita globale, con riduzione dello spazio di manovra per politiche fiscali espansive, e si prospetta un periodo di ...

Politiche green e programmi welfare, 5 milioni da Intesa Sanpaolo a Gruppo Artemide Il Cittadino di Monza e Brianza Intesa Sanpaolo, accordo con i sindacati per accrescere il welfare ROMA (ITALPRESS) - Nel 2020, secondo i dati dell'Osservatorio Inps, il numero di lavoratori dipendenti e indipendenti è risultato pari a 25.630.000, in leggera crescita rispetto al 2019 (+0,3%). Dal 2 ...

“Including Diversity”: l’industria della moda italiana celebra la diversità e l’inclusione Si è svolto lunedì 20 dicembre nella suggestiva cornice del Piccolo Teatro Grassi di Milano un appuntamento che da due anni racconta un volto vivace e curioso dell’industria della moda italiana, quell ...

