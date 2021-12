Inter, ipotesi consulenza tecnica sui bilanci 2018 e 2019 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non è escluso che gli inquirenti milanesi, che stanno indagando su presunte irregolarità nei bilanci 2018 e 2019 dell’Inter, possano decidere più avanti di affidare una consulenza tecnica ad un esperto per l’analisi dei rendiconti finanziari del club e degli elementi emersi dalle acquisizioni di documenti effettuate ieri dalla Guardia di Finanza. Lo riporta l’ANSA, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non è escluso che gli inquirenti milanesi, che stanno indagando su presunte irregolarità neidell’, possano decidere più avanti di affidare unaad un esperto per l’analisi dei rendiconti finanziari del club e degli elementi emersi dalle acquisizioni di documenti effettuate ieri dalla Guardia di Finanza. Lo riporta l’ANSA, L'articolo

