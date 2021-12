I danni della giunta Raggi in tema di sicurezza stradale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come ci insegnano i recentissimi fatti di Via Cilicia con due vittime in circostanze da accertare, ma una sede stradale in pessime condizioni (che è un dato di fatto), la sicurezza stradale è una funzione di molte variabili. Certo, la prima è la prudenza degli utenti, di tutti gli utenti, la terza probabilmente è il livello di manutenzione dei veicoli, di qualunque tipo. E su questo aspetto ci sarebbe molto da scrivere, ma in altra sede. La seconda però è proprio la qualità delle sedi stradali: asfalto, drenaggio della pioggia, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione in particolare nei punti a rischio. Roma da questo punto di vista è un disastro: la sicurezza stradale non è una priorità di nessuno, sembra. Le ultime giunte hanno investito poco o niente, abbandonandosi (specie ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come ci insegnano i recentissimi fatti di Via Cilicia con due vittime in circostanze da accertare, ma una sedein pessime condizioni (che è un dato di fatto), laè una funzione di molte variabili. Certo, la prima è la prudenza degli utenti, di tutti gli utenti, la terza probabilmente è il livello di manutenzione dei veicoli, di qualunque tipo. E su questo aspetto ci sarebbe molto da scrivere, ma in altra sede. La seconda però è proprio la qualità delle sedi stradali: asfalto, drenaggiopioggia, segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione in particolare nei punti a rischio. Roma da questo punto di vista è un disastro: lanon è una priorità di nessuno, sembra. Le ultime giunte hanno investito poco o niente, abbandonandosi (specie ...

