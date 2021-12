Elisabetta Gregoraci senza freni su Briatore: “trascorriamo tempo insieme e ci vogliamo…” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore al di là di tutto quanto accaduto tra loro, rimangono sempre una splendida coppia ed ogni occasione è buona per riunirsi insieme a Nathan Falco, il loro ragazzo. Natale è vicinissimo. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore-AltranotiziaElisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e quella storia nata tra il 2005 e il 2006. Nel 2008 arriva il matrimonio e poi, nel 2010, il regalo più bello, il loro unico figlio, Nathan Falco. Una storia che, secondo molti, era stata soltanto una trovata pubblicitaria, una maniera come un’altra per avere quella visibilità di cui entrambi non potevano fare a meno. Nulla di più errato. Quella tra il manager piemontese e la showgirl di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)e Flavioal di là di tutto quanto accaduto tra loro, rimangono sempre una splendida coppia ed ogni occasione è buona per riunirsia Nathan Falco, il loro ragazzo. Natale è vicinissimo.e Flavio-Altranotizia, Flavioe quella storia nata tra il 2005 e il 2006. Nel 2008 arriva il matrimonio e poi, nel 2010, il regalo più bello, il loro unico figlio, Nathan Falco. Una storia che, secondo molti, era stata soltanto una trovata pubblicitaria, una maniera come un’altra per avere quella visibilità di cui entrambi non potevano fare a meno. Nulla di più errato. Quella tra il manager piemontese e la showgirl di ...

