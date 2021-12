“È diventato bianco”. Pochi attimi e la cena finisce in tragedia. Matteo muore davanti alla compagna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) tragedia a Valdagno, in provincia di Vicenza, muore a 49 anni Matteo Dal Molin. Dipendente dello storico locale ‘Pecora nera’, se n’è andato nella serata di lunedì mentre era a cena con la compagna e una coppia di amici. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. “Non è scritto quando e dove come. Quando arriva la nostra chiamata non possiamo esentarci dal destino. Un abbraccio alla famiglia”. E ancora: “Addio gigante buono. Ci mancherai”. Matteo Dal Molin è rimasto soffocato da un boccone di cibo. Immediati sono scattati i soccorsi. “Sono subito corso a chiamare la mia compagna che è infermiera e si trovava al piano superiore – racconta ancora sconvolto Filippo Rossato, il cuoco della trattoria a L’Eco di Bergamo – è arrivata lì in un attimo, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)a Valdagno, in provincia di Vicenza,a 49 anniDal Molin. Dipendente dello storico locale ‘Pecora nera’, se n’è andato nella serata di lunedì mentre era acon lae una coppia di amici. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. “Non è scritto quando e dove come. Quando arriva la nostra chiamata non possiamo esentarci dal destino. Un abbracciofamiglia”. E ancora: “Addio gigante buono. Ci mancherai”.Dal Molin è rimasto soffocato da un boccone di cibo. Immediati sono scattati i soccorsi. “Sono subito corso a chiamare la miache è infermiera e si trovava al piano superiore – racconta ancora sconvolto Filippo Rossato, il cuoco della trattoria a L’Eco di Bergamo – è arrivata lì in un attimo, ...

