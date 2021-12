David Rossi, inizia la superperizia sulla morte del manager di Mps: si rafforza l’ipotesi del suicidio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È iniziata ieri la superperizia per ricostruire ancora una volta la morte di David Rossi, l’ex capo dell’area comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio quasi nove anni fa. I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) hanno condotto i primi rilievi a Rocca Salimbeni per arrivare a rispondere ai 50 quesiti della Commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando nuovamente sul decesso del manager, dopo le richieste dei familiari e le inchieste giornalistiche che hanno tentato di mettere in discussione la tesi ufficiale. Per ricreare le stesse condizioni della sera del 6 marzo 2013, gli esperti del Ris hanno utilizzato pioggia artificiale e rimosso alterazioni, come uno striscione “Verità per David”, mentre ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Èta ieri laper ricostruire ancora una volta ladi, l’ex capo dell’area comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla finestra del suo ufficio quasi nove anni fa. I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) hanno condotto i primi rilievi a Rocca Salimbeni per arrivare a rispondere ai 50 quesiti della Commissione parlamentare d’inchiesta che sta indagando nuovamente sul decesso del, dopo le richieste dei familiari e le inchieste giornalistiche che hanno tentato di mettere in discussione la tesi ufficiale. Per ricreare le stesse condizioni della sera del 6 marzo 2013, gli esperti del Ris hanno utilizzato pioggia artificiale e rimosso alterazioni, come uno striscione “Verità per”, mentre ...

