Covid, 305 medici e sanitari "no vax" in corsia, scoperti dai Nas (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Centinaia i medici e gli assistenti trovati inadempienti all'obbligo vaccinale previsto per gli operatori di interesse sanitario, alcuni trovati già sospesi dall'attività, scattati anche i sequestri delle attrezzature e degli stessi studi in cui operavano, mentre un'altra ha falsificato il green pass

