Christian | il trailer annuncia la data della discussa serie Sky Original

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si mostra finalmente nelle immagini delufficiale e nella locandina appena rilasciate, una produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, che arriverà il 28 gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW. Commissionato da Sky Studios per l’Italia, lo show è un supernatural – crime drama con il vincitore del David di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Diretta da Stefano Lodovichi e Roberto Saku Cinardi, è incentrata su un criminale a cui compaiono le ... Il Serpentone di Corviale, il gigantesco complesso residenziale popolare nella profonda periferia romana, è la prima inquadratura del trailer ufficiale di Christian, la nuova serie Sky Original. Regia di Stefano Lodovichi, Roberto Cinardi. Una serie con Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Silvia D'Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò.